Самый дорогой плов по-прежнему готовят в Ташкенте - $15 за 1 кг

CentralAsia (UZ) - Самый дорогой плов в Узбекистане по-прежнему готовят в столице, цена на него в марте 2022 года в среднем достигала 173250 сумов ($15) за килограмм (примерно 7 порций), сообщает Госкомстат.

Далее следуют Бухарская (149331 сумов или $13), Ташкентская (147000 сумов или $12,8), Самаркандской (142331 или $12,5) области.

Самый бюджетный плов можно купить в Наманганской (105000 сумов или $9) и Навоийской (108500 сумов или $9,5) областях, а также Республике Каракалпакстан (109669 сумов или $9,6).

Эти данные приводятся ведомством на основе результатов выборочных наблюдений на предприятиях общественного питания (центрах плова) регионов страны без учета цен в ресторанах и чайханах.

1 декабря 2016 года плов был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в соответствии с решением Комитета по охране нематериального культурного наследия.