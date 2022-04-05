Австралия запретила поставки предметов роскоши в Россию

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CentralAsia (CA) - МИД Австралии объявил о запрете на экспорт предметов роскоши в Россию. Ограничения затронут поставки ювелирных изделий, транспорта, мехов и ряда других товаров, сообщает на сайте ведомства.

Отмечается, что запрет на экспорт вступит в силу с 7 апреля.

«Австралия запретит поставку, продажу, перевозки некоторых предметов роскоши прямым или непрямым образом в или для использования или для выгоды России», - говорится в сообщении.

Предметы роскоши, запрещенные для экспорта в РФ:

- чистокровные лошади;

- ракообразные и моллюски, икра и ее заменители;

- трюфели;

- вина;

- табачная продукция,

- парфюмерия и косметика;

- меха;

- ковры и гобелены;

- предметы одежды, обувь;

- жемчуг, ювелирные изделия (золото и серебро);

- монеты и банкноты, не являющиеся платежным средством;

- столовые приборы из драгоценных металлов, посуда из фарфора, изделия из свинцового хрусталя;

- бытовая электроника;

- транспортные средства класса люкс;

- наручные часы;

- ручки;

- произведения искусства, антиквариат;

- музыкальные инструменты;

- снаряжение для лыж, гольфа и водных видов спорта;

- товары для бильярда, боулинга, казино, игровые приставки и автоматы.

Австралия ввела против России в общей сложности больше 500 санкций. Ограничения введены в отношении президента Владимира Путина, ЦБ, РФПИ, вооруженных сил РФ, политических и военных деятелей и против других россиян. Кроме того, Австралия запретила экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд.