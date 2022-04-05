Австралия запретила поставки предметов роскоши в Россию

- Азия и мир, экономика
- 11:15, 05 апреля 2022
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CentralAsia (CA) - МИД Австралии объявил о запрете на экспорт предметов роскоши в Россию. Ограничения затронут поставки ювелирных изделий, транспорта, мехов и ряда других товаров, сообщает на сайте ведомства.
Отмечается, что запрет на экспорт вступит в силу с 7 апреля.
«Австралия запретит поставку, продажу, перевозки некоторых предметов роскоши прямым или непрямым образом в или для использования или для выгоды России», - говорится в сообщении.
Предметы роскоши, запрещенные для экспорта в РФ:
- чистокровные лошади;
- ракообразные и моллюски, икра и ее заменители;
- трюфели;
- вина;
- табачная продукция,
- парфюмерия и косметика;
- меха;
- ковры и гобелены;
- предметы одежды, обувь;
- жемчуг, ювелирные изделия (золото и серебро);
- монеты и банкноты, не являющиеся платежным средством;
- столовые приборы из драгоценных металлов, посуда из фарфора, изделия из свинцового хрусталя;
- бытовая электроника;
- транспортные средства класса люкс;
- наручные часы;
- ручки;
- произведения искусства, антиквариат;
- музыкальные инструменты;
- снаряжение для лыж, гольфа и водных видов спорта;
- товары для бильярда, боулинга, казино, игровые приставки и автоматы.
Австралия ввела против России в общей сложности больше 500 санкций. Ограничения введены в отношении президента Владимира Путина, ЦБ, РФПИ, вооруженных сил РФ, политических и военных деятелей и против других россиян. Кроме того, Австралия запретила экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд.