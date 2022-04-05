Медицинское оборудование передано НТОИЦ в рамках безвозмездной помощи Японии

CentralAsia (MNG) - В рамках безвозмездной помощи, предоставляемой Правительством Японии для поддержки социально-экономического развития Монголии в связи с пандемией COVID-19, Национальному травматологическому и ортопедическому научному центру (НТОИЦ) передана первая партия медицинского оборудования. .

В ходе церемонии Министр здравоохранения Энхболд Сэрээжав выразил благодарность правительству Японии за значительный вклад в развитие сферы здравоохранения страны.

Кроме того, определенное оборудование, полученное на сегодняшний день, такое как анализаторы газов крови, автоклавы, седативные аппараты и устройства для поиска вен, было передано районным больницам и поликлиникам в столице, а также специализированным больницам, которые предлагают свои услуги по всей стране, отметил министр.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Монголии Кобаяси Хироюки подчеркнул, что он рад представить крайне необходимое медицинское оборудование, поскольку было принято решение использовать около 60 процентов безвозвратного финансирования помощи в этом секторе. Затем он выразил уверенность, что медицинское оборудование и инструменты внесут значительный вклад в защиту здоровья населения Монголии.

В рамках помощи Национальному травмато-ортопедическому исследовательскому центру были переданы три рентгеновских аппарата с С-дугой (С-дуга – это хирургический рентген аппарат с подвижным электронно-оптическим преобразователем, необходимым для улучшения детализации изображений) и аппарат для обезболивания.

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