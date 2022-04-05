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Почему Казахстан не спешит открывать сухопутную границу?
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов заявил, что открытие сухопутной границы РК зависит от эпидситуации.

«Сейчас этот вопрос на повестке дня. Не только Россия, это все другие государства, приграничные страны. Поэтому со всеми анализируем, учитываем определенные (факторы). Но определенная еще эпидситуация у нас в отдельных регионах имеется, поэтому мы этот вопрос должны учитывать. Поэтому вопрос на повестке дня», - сказал он.

На вопрос о том, учитываются ли другие факторы, кроме ситуации с коронавирусом, Тугжанов ответил, что эпидемиологическая ситуация является главным фактором, почему границы еще не открыты.

По мнению вице-премьера эпидситуацию, стабильной назвать пока нельзя.

«Вы рост смотрите. И в России смотрите, и в Китае сегодня какой идет рост, почти до 35%, поэтому этот вопрос сегодня на повестке дня», - добавил вице-премьер.

Ранее, 30 марта Россия сняла ограничения на перемещение через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией.

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