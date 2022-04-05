В Казахстане снизят объем добычи нефти - СМИ

CentralAsia (KZ) - Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров сообщил о планируемом снижении объема добычи нефти на 2 миллиона баррелей, передает Turan Times.

«Небольшое снижение есть, на 2 миллиона баррелей. Всего 85,7 миллиона баррелей. Но у нас идет компенсация за счет более высокой цены», - поделился информацией с журналистами в кулуарах правительства министр.

Ранее Куантыров сообщил, что в весенних поправках в республиканский бюджет среднегодовая цена нефти определена на уровне 90 долларов за баррель.

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