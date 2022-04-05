Правительство Монголии окажет необходимую поддержку для наращивания валютных резервов, - премьер-министр

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ представил сегодня в парламент проект закона, направленный правительством на предотвращение роста и дефицита цен на основные товары, вызванные международным кризисом, и снижение их воздействия.

Л. Оюун-Эрдэнэ напомнил, что Монголия недавно перешла на желтый уровень пандемических ограничений, заявив, что она открыта для иностранных туристов и шаг за шагом открывает свою экономику. К сожалению, спустя 10 дней, 24 февраля, между Россией и Украиной возникла напряженность. Одним словом, премьер-министр в своем заявлении отметил, что международный мир и порядок, установленные международными договорами, были нарушены со времен Второй мировой войны.

В результате этой напряженности был созван Совет Безопасности ООН и опубликовано международное заявление, а против стран по всему миру было введено более 8000 экономических санкций.

Что касается Монголии, то она воздержалась при голосовании в Совете Безопасности ООН. Премьер-министр отметил, что члены Совета национальной безопасности выразили мнение, что международная напряженность должна разрешаться в духе солидарности, отметив, что МИД активно сотрудничает в этом направлении с организациями международного сотрудничества.

Он отметил, что, несмотря на спад в экономике, который замедлялся из-за пандемии, международная напряженность привнесла неопределенность: по оценкам Всемирного банка и финансовых учреждений, мировые цены на топливо вырастут на 64-70%.

За последние 10 дней цена на пшеницу, на долю которой приходится 41-50% мирового потребления, выросла на 45-50%. По оценкам Организации Объединенных Наций, от 8 до 13 млн человек, вероятно, столкнутся с голодом, если глобальная нехватка продовольствия ухудшится.

Премьер-министр сказал: «Хотя эпидемическая ситуация в нашей стране пошла на убыль, в двух наших соседях и в регионе все еще наблюдаются большие волны. Пока еще рано прогнозировать, как будет продолжаться эта ситуация. Поэтому необходимо усилить покрытие четвертой дозы от COVID-19».

Он также сказал, что воздушная граница и автомобильный транспорт Монголии на 100% зависят от двух соседей, а баланс экспорта и импорта сталкивается с серьезной проблемой.

Премьер-министр отметил, что правительство внесло в парламент законопроект о предотвращении роста и падения цен на основные товары, вызванные международным кризисом, и уменьшении их воздействия в соответствии с Конституцией и другими соответствующими законами.

«С принятием этого закона правительство создаст правовую среду для регулирования государством основных продуктов, что повлияет на рост цен на мясо, муку и нефтепродукты и инфляцию. Это создаст правовую среду, в которой государство будет регулировать накопление запасов, складирование, льготное кредитование, гарантии по ценным бумагам, импортные и таможенные пошлины на нефтепродукты.

Чтобы обеспечить стабильность мяса, муки и масла, обеспечить оборотные средства, авансовые платежи, необходимые скидки и финансирование для компаний в этой области,

Некоторые вопросы, связанные с регулированием валютного курса, будут регулироваться законом», — сказал он.

Он подчеркнул, что участие правительства в денежно-кредитной политике запрещено законом, но в сложившейся ситуации правительство должно оказать необходимую поддержку Банку Монголии для наращивания валютных резервов.

Он отметил, что экономические санкции из-за напряженности между Россией и Украиной могут привести к дефициту валюты.

«В нашей стране валютные резервы составляют 3,2 млрд долларов. Вскоре было замечено «движение» курсов валют. Поэтому необходимо ограничить некоторые валютные платежи, контролировать вывоз монгольской валюты, привлекать правоохранительные органы, укреплять границы. Правительство также обсудит график обмена иностранной валюты для привлечения крупных проектов и программ по наращиванию валютных резервов. Второе важное положение закона заключается в создании правовой среды, в которой правительство подотчетно центральному банку за монетарную и налогово-бюджетную политику в течение определенного периода времени», — сказал Оюун-Эрдэнэ.

В целях увеличения валютных резервов в законе,

Банк Монголии предоставит оборотный капитал и авансовое финансирование золотодобывающим компаниям.

Пакет мер по покупке золота на внешнем и внутреннем рынках с пятипроцентным повышением цены на Лондонской бирже металлов.

В прошлом закон о пандемии подвергался критике, но вакцинация была бы невозможна без внутреннего государственного бюджета. По оценкам ученых, закон предотвратил гибель 40 000 человек за счет поставки необходимого медицинского оборудования. В нынешних международных условиях экономические санкции, вероятно, сохранятся, несмотря на прекращение огня. Поэтому он подчеркнул необходимость принятия правительством решительных мер.

Отметив, что более 70% текущей ситуации не зависит от нас, он сказал: «Правительство в состоянии адекватно регулировать ситуацию на границе, но не представляется возможным регулировать ситуацию за границей или между другими странами».

Он также призвал членов парламента, лидеров политических партий, организации гражданского общества и средства массовой информации работать вместе с правительством над преодолением критического периода национальной безопасности и независимости Монголии.

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