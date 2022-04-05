Российские войска продвинулись на 7 км на юг от Изюма, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - Российские войска продвинулись на 7 км по направлению к Барвенково и взяли по пути поселок Бражевка. Это направление южнее Изюма в сторону севера Донецкой области и Славянско-Краматорского района. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 5 апреля.

Также сообщается, что войска РФ наступали на населенный пункт Сулиговка, однако успеха не имели. Кроме того, Генштаб сообщает, что российские войска продолжают блокировать Харьков.

На Донецком и Луганском направлениях определенным составом сил войска РФ основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль районов населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля над Мариуполем, а также подготовке «наступательных действий» в районе населенного пункта Золотая Нива.

Также ВСУ не подтверждают взятия Новобахмутовки на север от Донецка, о чем вчера заявляло Минобороны России. Говорят, что там еще идут бои.

В районе Николаева войска РФ частично заняли Александровку. «Правда, не конкретизируется, о какой речь - той, что южнее на берегу Черного моря, или северной Александровке вблизи Южноукраинской АЭС», - говорится в сообщении.