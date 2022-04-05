Токаев освободил Дильманова от должности зампреда КНБ – директора Погранслужбы

Дархан Дильманов

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Дархана Дильманова от должности заместителя председателя КНБ - директора Погранслужбы, сообщается на сайте Акорды.

«Распоряжением главы государства Дильманов Дархан Айткалиевич освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - директора Пограничной службы», - говорится в сообщении.

Дильманов занимал пост заместителя главы КНБ - директора Пограничной службы с июля 2015 года. В 1998-2015 годах служил на руководящих должностях в Пограничной службе КНБ.

В 2020 году указом президента ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.

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