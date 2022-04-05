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ООН: В Польшу прибыло более 2,4 млн беженцев с Украины. В какие еще страны едут украинские беженцы? (карта)
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Более 4,2 млн беженцев с Украины прибыли в соседние с ней страны. Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Согласно информации, размещенной на его сайте, с 24 февраля по 3 апреля число покинувших Украину беженцев достигло 4 215 047.

В Польшу, по данным агентства ООН по делам беженцев, уехали 2 451 342 человека, в Венгрию – 390 302, в Словакию – 301 405, в Россию – 350 632, Молдову – 394 740, в Румынию – 643 058, Беларусь – 15 281, в другие европейские страны – более 331 тыс.

В 2021 году численность населения Украины (без Крыма, но со всей территорией Донбасса) составила на 1 января 2022 года 41 млн 167,3 тыс. человек.

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