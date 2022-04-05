В Ашхабаде частному автотранспорту на неделю запретили передвижение по улицам - СМИ

- Туркменистан, общество
- 13:42, 05 апреля 2022
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CentralAsia (TM) - Ежедневно с 4 по 10 апреля с 8 часов утра до 18 вечера в Ашхабаде ограничено движение частного автотранспорта. Передвигаться по городу можно только на велосипедах, общественном транспорте и государственных такси.
Издание «Хроники Туркменистана» сообщает, что закрыты не все дороги; на некоторых улицах автомобили передвигаются без ограничений; также в городе заметно очень большое количество полицейских.
Неясно, связано ли это с мероприятием, или с тем, что в столице продолжается государственный визит президента Индии Рама Натха Ковинда.
В газете «Нейтральный Туркменистан» опубликовано объявление об экологической акции и ограничении на пользование частным автотранспортом, но какие именно улицы перекрыты, не уточняется.
Ранее стало известно, что в четверг, 7 апреля, в Ашхабаде пройдет массовый велопробег в честь Всемирного дня здоровья.
В прошлом году в мае в Ашхабаде провели такую же велосипедную акцию, которая длилась две недели. Как и сейчас, жителей столицы о предстоящих ограничениях на дорогах не предупредили, что привело к хаосу и транспортному коллапсу: общественный транспорт с резко возросшей нагрузкой не справлялся, а стоимость услуг такси выросла более, чем вдвое.