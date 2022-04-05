В Ашхабаде частному автотранспорту на неделю запретили передвижение по улицам - СМИ

CentralAsia (TM) - Ежедневно с 4 по 10 апреля с 8 часов утра до 18 вечера в Ашхабаде ограничено движение частного автотранспорта. Передвигаться по городу можно только на велосипедах, общественном транспорте и государственных такси.

Издание «Хроники Туркменистана» сообщает, что закрыты не все дороги; на некоторых улицах автомобили передвигаются без ограничений; также в городе заметно очень большое количество полицейских.

Неясно, связано ли это с мероприятием, или с тем, что в столице продолжается государственный визит президента Индии Рама Натха Ковинда.

В газете «Нейтральный Туркменистан» опубликовано объявление об экологической акции и ограничении на пользование частным автотранспортом, но какие именно улицы перекрыты, не уточняется.

Ранее стало известно, что в четверг, 7 апреля, в Ашхабаде пройдет массовый велопробег в честь Всемирного дня здоровья.

В прошлом году в мае в Ашхабаде провели такую же велосипедную акцию, которая длилась две недели. Как и сейчас, жителей столицы о предстоящих ограничениях на дорогах не предупредили, что привело к хаосу и транспортному коллапсу: общественный транспорт с резко возросшей нагрузкой не справлялся, а стоимость услуг такси выросла более, чем вдвое.