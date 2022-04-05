Приложение D-Parliament запущено для граждан Монголии для голосования по законопроекту

CentralAsia (MNG) - Сегодня в Доме правительства запущена электронная система My D-Parliament, направленная на обеспечение участия граждан и общественности в законотворческом процессе, что является основным направлением деятельности Великого Государственного Хурала.

В церемонии открытия приняли участие очно и виртуально более 2200 представителей Великого Государственного Хурала, членов Правительства, государственных и общественных организаций, граждан, СМИ и международных организаций.

Парламент Монголии запускает электронный переход и уделяет особое внимание расширению участия граждан и организаций гражданского общества в законодательном процессе.

Статья 3 Конституции гласит: «Все полномочия правительства Монголии принадлежат народу. Народ Монголии имеет право непосредственно участвовать в государственных делах и осуществлять это право через избранные им представительные органы».

Кроме того, правовая база для обеспечения этого права четко прописана в Законе о Великом Государственном Хурале, Законе о Регламенте Великого Государственного Хурала, Законе об общественных слушаниях и Законе о законодательстве. Кроме того, утвержденный в 2019 году Стратегический план Великого государственного хурала на 2019-2024 годы определяет «обеспечение участия граждан как одну из ценностей Великого Государственного Хурала» и отражает работу, которую необходимо проделать, чтобы деятельность парламент стал более прозрачным.

В рамках политики по улучшению участия и активности граждан и организаций гражданского общества, а также по созданию возможностей для того, чтобы Великий Государственный Хурал был ближе к гражданам и общественности, была внедрена электронная система My D-Parliament.

Цель системы — дать возможность гражданам, ученым и всем заинтересованным лицам открыто голосовать за законопроекты, представляемые в парламент, и в опросах общественного мнения, размещенных в Интернете. Это также официальная онлайн-платформа для подачи петиций, жалоб и предложений членам Великого Государственного Хурала (парламента).

Прошло 30 лет с тех пор, как в 1990 году был создан постоянный парламент в Монголии. В этот период парламентская деятельность оставалась открытой для общественности, но было неясно, достаточен ли процесс разработки, обсуждения и утверждения закона для обеспечения «права народа управлять».

76 членов парламента представляют 3 300 000 жителей Монголии. Это означает в среднем 43,4 тысячи человек на одного члена. Есть некоторые недостатки в полном отражении интересов каждого гражданина. Поэтому Великий Государственный Хурал внедряет электронную систему для укрепления электронного парламента, которая является открытой, прозрачной и обеспечивает обратную связь на всех уровнях.

«Согласно опросу, около 80 процентов домохозяйств Монголии подключены к Интернету, а количество пользователей достигло 2,6 миллиона человек. Кроме того, смартфонами пользуется 84,7 процента населения. Мы уже создали такую ​​структуру, пора превратить ее в открытый, прозрачный и динамичный электронный парламент с участием избирателей», — сказал в своем выступлении спикер Занданшатар Гомбожав.

спикер Занданшатар Гомбожав

Электронная система My D-Parliament выполняет четыре основные функции: законопроект, электронная дискуссионная площадка, линия приема обращений и жалоб граждан, электронная брошюра о деятельности Великого Государственного Хурала.

В частности, представленные в Великий Государственный Хурал законопроекты будут размещены в электронной системе. Помимо голосования по этим законопроектам, граждане смогут участвовать в онлайн-дискуссиях на актуальные темы, стоящие перед обществом. При поддержке общественности и достижении определенного количества голосов возможно обсуждение и решение вопросов на уровне Постоянной комиссии Великого Государственного Хурала и пленарного заседания Великого Государственного Хурала.

С внедрением электронной системы каждый этап интересующего вас законопроекта будет прозрачным, и вы сможете подавать заявления, жалобы, предложения и запросы.

Кроме того, каждое утро понедельника зарегистрированные пользователи будут регулярно информироваться о деятельности парламента на прошлой неделе и о дате заседания на следующей неделе. Кроме того, во время конференции будет своевременно отправлен Государственный информационный бюллетень с приложением.

В электронной системе создана функция, позволяющая гражданам делиться своим мнением о статьях и положениях законопроекта в социальных сетях, что важно для обеспечения общественного участия и гласности уже на стадии разработки законопроекта.

Если у вас Apple iPhone, найдите «D-Parliament» в Apple App Store и загрузите его по адресу https://apps.apple.com/us/app/d-parliament/id1616893866. • Если у вас есть телефон Android, вы можете найти «D-Parliament» в Play Store и загрузить его со страницы https://play.google.com/store/apps/details?id=mn.code36.mylaw.mylaw_flutt.

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