Глава МИД Франции анонсировал новые санкции против России

Клеман Бон

CentralAsia (CA) - Франция намерена усилить санкции против России, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире радиостанции RFI. По его словам, новый пакет санкций может быть принят 6 апреля.

«Завтра пройдет заседание в Брюсселе, на котором могут быть приняты дополнительные санкции. Мы увеличим давление на Россию», - сказал Бон. По его словам, ЕС намерен вновь усилить давление на Россию.

Дипломат добавил, что президент Франции Эмманюэль Макрон по-прежнему готов стать посредником в российско-украинских переговорах. Он отметил, что новые переговоры с президентом России Владимиром Путиным пока не планируются.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мер заявил, что санкции затронут нефть и уголь, передает Bloomberg. По словам министра, все 27 стран-членов ЕС продемонстрировали «полную решимость» в отношении усиления санкций. Он отметил, что в ЕС также будут обсуждаться секторальные санкции против РФ.

Вчера, 4 апреля, МИД Франции принял решение выслать ряд российских дипломатов, деятельность которых, по мнению властей, противоречит интересам безопасности страны. Кроме того, Германия объявила «значительное» число российских дипломатов персонами нон грата.