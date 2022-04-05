США запретят России выплачивать госдолг из замороженных на Западе средств

CentralAsia (CA) - Министерство финансов США в понедельник запретило России выплачивать государственный долг деньгами, замороженными на западных счетах в рамках санкций против России. Об этом 5 апреля сообщило агентство Reuters.

В понедельник, 4 апреля, наступил срок выплат Россией по облигациям на общую сумму 636 миллионов долларов. До запрета Вашингтона Москва имела возможность заплатить с заблокированных счетов. Теперь ей придётся платить из резервов, которые не смогли ограничить власти США и европейских стран.

Новые ограничения введены в рамках усиления санкционного давления на Москву. "России придётся выбирать между истощением ценных долларовых резервов или дефолтом", – заявил представитель Минфина США. По его словам, выплаты по долгу помогут сократить финансирование других расходных статей российского бюджета, в том числе армии.

Согласно оценке издания The Bell, на западных счетах могли оказаться заблокированными до $380 миллиардов финансовых активов российского Центробанка. Министерство финансов России оценивает эту сумму в $300 миллиардов, это примерно половина российских валютных резервов до введения санкций. Нерезиденты на 1 января 2022 года владели примерно $20 миллиардами российских государственных еврооблигаций.

5 марта президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий выплачивать валютные долги кредиторам из "недружественных государств" российскими рублями. Если такая оплата не предусмотрена контрактом, а кредиторы на рубль не согласятся, это также будет означать дефолт. Это, в первую очередь, приведёт к невозможности для Москвы занимать деньги за границей и судебные процессы против России.