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Российские войска за сутки поразили 134 военные цели ВС Украины, - Минобороны РФ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Российские войска в течение минувшей ночи поразили 134 военные наземные цели ВС Украины. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 134 военных объекта Украины. Среди них 8 командных пунктов и узлов связи, один радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, одна пусковая установка ракетного комплекса «Точка-У», 6 складов с боеприпасами и 2 склада горючего, а также 85 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники», - сказал он.

Российские средства ПВО сбили еще 4 украинских беспилотника.

Всего с начала российских военных действий в Украине уничтожены 125 самолетов, 91 вертолет, 398 беспилотных летательных аппаратов, 226 зенитных ракетных комплексов, 1 969 танков и других боевых бронированных машин, 214 установок реактивных систем залпового огня, 852 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 873 единицы специальной военной автомобильной техники, сообщил Конашенков.

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