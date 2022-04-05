Российская армия потеряла около 18,5 тыс. солдат, 676 танков и 134 вертолета, - Генштаб ВС Украины
- Азия и мир, политика
- 14:52, 05 апреля 2022
- Просмотров: 209 Кыргызча
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 5 апреля.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 18500 человек,
танков ‒ 676,
боевых бронированных машин ‒ 1858,
артиллерийских систем – 332,
РСЗО - 107,
средств ПВО - 55,
самолетов – 150,
вертолетов – 134,
автомобильной техники - 1322,
корабли /катера - 7,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 94.
Специальная техника – 25.
Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.