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Российская армия потеряла около 18,5 тыс. солдат, 676 танков и 134 вертолета, - Генштаб ВС Украины
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 5 апреля.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 18500 человек,

танков ‒ 676,

боевых бронированных машин ‒ 1858,

артиллерийских систем – 332,

РСЗО - 107,

средств ПВО - 55,

самолетов – 150,

вертолетов – 134,

автомобильной техники - 1322,

корабли /катера - 7,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 94.

Специальная техника – 25.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

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