экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Минобороны России сообщило об ударе по украинскому центру подготовки
Игорь Конашенков.
Игорь Конашенков.

CentralAsia (CA) -  Российские военные уничтожили около города Очаково (Николаевская область) центр подготовки украинских сил специальных операций, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования.

Объект использовался «в том числе для размещения иностранных наемников», заявил Конашенков.

Также российскими силами с помощью высокоточных ракет уничтожено 4 хранилища топлива для снабжения украинских войск в районе городов Кременец (Тернопольская область), Черкасы, Запорожье и Новомосковск (Днепропетровская область), сообщили в Минобороны.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Австралия запретила поставки предметов роскоши в Россию
  • Новая Зеландия ввела новые санкции против «российских олигархов»
  • В Туркменистане ученые из местного сырья получили реагент для опреснения морской воды


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com