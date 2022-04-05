Минобороны России сообщило об ударе по украинскому центру подготовки

Игорь Конашенков.

CentralAsia (CA) - Российские военные уничтожили около города Очаково (Николаевская область) центр подготовки украинских сил специальных операций, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования.

Объект использовался «в том числе для размещения иностранных наемников», заявил Конашенков.

Также российскими силами с помощью высокоточных ракет уничтожено 4 хранилища топлива для снабжения украинских войск в районе городов Кременец (Тернопольская область), Черкасы, Запорожье и Новомосковск (Днепропетровская область), сообщили в Минобороны.