На этой неделе запустят автобусный маршрут Душанбе-Термез

CentralAsia (TJ) - Первый рейс отправится в Термез в пятницу, 8 апреля, в 10:00 утра, сообщает "Азия-Плюс" со ссылкой на компанию «Холдинг Азия Групп Таджикистан».

Сотрудник компании назвал и стоимость билета – 80 сомони (6,4 доллара) до Термеза. Протяженность дороги составляет 251 км, время в пути – 5,5 часов.

Из Душанбе в Денау стоимость проезда на этом же автобусе будет стоить 55 сомони (4,4 доллара), расстояние – 107 км, время в пути – 2,5 часа. Пока запланирован 1 рейс в неделю, по пятницам.

Автобус прибывает в Термез вечером, обратный рейс этим же автобусом в 10:00 утра следующего дня.

Для покупки билета нужно иметь при себе заграничный паспорт и сертификат о вакцинации против COVID-19, а вопросы можно задавать по номеру 1616.

В 2018 году был запущен рейс Душанбе-Термез, но не оправдал экономических ожиданий, поэтому из-за убыточности маршрут был закрыт.

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