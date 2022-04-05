Председатель ЦБ предупреждает о негативном влиянии на Узбекистан западных санкций против России

CentralAsia (UZ) - Экономические ограничения, введенные после вторжения России в Украину, поставили под вопрос финансирования инвестиционных проектов в Узбекистане. Об этом и о других негативных влияниях западных санкций в отношении России на экономику страны в интервью местным СМИ сообщил председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов.

«Девальвация национальных валют наших основных торговых партнеров оказывает краткосрочное девальвационное давление на сум. В частности, снижается объем денежных переводов в долларах США, а девальвационные ожидания населения и бизнеса возросли», — сказал председатель ЦБ Узбекистана.

Отмечено, что на мировом рынке также растут цены на ряд импортируемых Узбекистаном видов сырья и продовольственных товаров, таких как нефть, металлы, крупы, растительное масло.

Кроме того, по словам главы ЦБ РУз, традиционные морские маршруты становятся все более сложными.

Экономические санкции, введенные после вторжения России в Украину, также ставят под вопрос финансирование инвестиционных проектов. «Текущие события негативно сказываются на инвестиционной привлекательности нашего региона. Поэтому нам придется искать новые источники финансирования крупных инвестиционных проектов, а это, конечно же, потребует быстрой и эффективной реализации намеченных нами структурных реформ. Не исключено, что некоторые инвестиционные проекты придется отложить», — сказал Нурмуратов.

С начала текущего года сум обесценился на 6,8% по отношению к доллару США. В условиях девальвации сума появляются спекуляции о введении валютных ограничений. «Хочу подчеркнуть, что введение прямых валютных ограничений станет шагом назад для Узбекистана, который переходит на инфляционное таргетирование», — сказал глава ЦБ.