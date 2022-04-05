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Казахстан на данный момент не признает ДНР и ЛНР, - глава МИД РК
Мухтар Тлеуберди
Мухтар Тлеуберди

CentralAsia (KZ) -  Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди прокомментировал интервью первого заместителя руководителя Администрации президента РК Тимура Сулейменова европейскому изданию Euractiv.

Как пишет издание Orda.kz, на вопрос о том, можно ли считать слова Тимура Сулейменова официальной позицией Казахстана, министр иностранных дел ответил:

«Во-первых, он официальное лицо. Естественно, он давал интервью по просьбе журналистов иностранного издания. Мы на данный момент не признаем как Луганскую народную республику, так и Донецкую народную республику. Все санкции направлены против России Европейским союзом и США. Мы к этим санкциям не присоединяемся, но для нас очень важны два момента. Во-первых, чтобы не было негативного влияния этих санкций на развитие экономики Казахстана; во-вторых, чтобы наша территория не использовалась для обхода этих санкций».

Ранее, в интервью изданию Euractiv первый заместитель руководителя Администрации президента РК Тимур Сулейменов впервые высказался о том, что в Украине война, и заявил, что «Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и Евросоюза в отношении России».

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