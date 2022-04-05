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Арману Дикому продлили арест еще на два месяца
Арман Джумагельдиев
Арман Джумагельдиев

CentralAsia (KZ) -  Арману Джумагельдиеву, известному по прозвищу Дикий Арман, продлили срок ареста до 7 июня. Об этом сообщает пресс-служба городского суда Алматы, передает Tengrinews.kz.

«Специализированный межрайонный следственный суд Алматы 4 апреля продлил Арману Джумагельдиеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 июня 2022 года», - говорится в сообщении.

По данным Генеральной прокуратуры РК, Джумагельдиев проходит подозреваемым по статьям:

287, часть 4 УК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору или неоднократно»;

272, часть 2 УК «Участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников»;

126, часть 3, пункт 3 УК «Незаконное лишение человека свободы, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия».

О задержании Дикого Армана стало известно 7 января. Его вместе с его преступной группировкой из 5 человек задержали в Алматы в ходе спецоперации. При задержании у подозреваемых изъято 4 полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль.

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