Токаев провел телефонный разговор с Мирзиеевым

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщается на сайте Акорды.

Президенты обсудили перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства и расширения региональной кооперации.

«Особое внимание главы государств уделили активизации сотрудничества в торгово-экономической и других сферах, представляющих взаимный интерес. Собеседники обменялись мнениями по вопросам эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита узбекского лидера в Казахстан в декабре прошлого года», - говорится в сообщении.

В завершение Токаев и Мирзиеев обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.

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