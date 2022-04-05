экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Токаев провел телефонный разговор с Мирзиеевым

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщается на сайте Акорды.

Президенты обсудили перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства и расширения региональной кооперации.

«Особое внимание главы государств уделили активизации сотрудничества в торгово-экономической и других сферах, представляющих взаимный интерес. Собеседники обменялись мнениями по вопросам эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита узбекского лидера в Казахстан в декабре прошлого года», - говорится в сообщении.

В завершение Токаев и Мирзиеев обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Дни узбекского кино прошли в Таджикистане
  • Минобороны России сообщило об ударе по украинскому центру подготовки
  • Александр Вучич объявил о своей победе на выборах президента Сербии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com