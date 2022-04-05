В Таджикистане продолжают дешеветь рубль, доллар и евро

CentralAsia (TJ) - Национальный банк Таджикистана объявил курс валют после выходных. Стоимость российского рубля снизилась и составляет 0,1481 сомони за 1 тысячу рублей, что на 2,5 сомони меньше, чем до выходных.

Евро также потерял в цене, 1 евро сейчас стоит 13,8 сомони, двумя днями ранее стоимость равнялась 14,3 сомони.

Доллар США также обесценился: он составляет 12,5 сомони за $1 в Таджикистане.

В Таджикистане операции с иностранной валютой вне отделений, центров банковского обслуживания, а также банкоматов и терминалов запрещены. Несоблюдение этого требования влечет административную и уголовную ответственность.

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