Италия объявила о высылке 30 российских дипломатов

Здание посольства России в Риме

CentralAsia (CA) - Италия вышлет 30 российских дипломатов «из соображений национальной безопасности». Об этом сообщил итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, передает издание Corriere della Sera.

«Генеральный секретарь МИД Этторе Секуи по моему поручению встретился сегодня утром с послом России в Италии Сергеем Разовым, чтобы уведомить его о решении итальянского правительства выслать 30 российских дипломатов, объявив их персонами нон грата. Эта мера, принятая по согласованию с нашими партнерами, была необходима по причинам, связанным с нашей национальной безопасностью», - сказал министр, находящийся с визитом в Германии.

Он также подтвердил, что Италия готова выступить гарантом безопасности на Украине. Цель этого процесса — заключение мирного соглашения, «рассматривающего все спорные аспекты», подчеркнул министр

После объявления главы итальянского МИД официальный представитель российского внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова пообещала, что Москва отреагирует на это. «По высылке [дипломатов] из Италии Россия даст соответствующий ответ», - приводит ее слова ТАСС.