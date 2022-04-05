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WSJ: новые санкции ЕС предусматривают закрытие границ для российских грузоперевозчиков
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Еврокомиссия предложила в рамках новых санкций в отношении России запретить импорт российского угля, экспорт продукции машиностроения в РФ, а также закрыть сухопутные границы для российских грузоперевозчиков и запретить судам под российским флагом заходить в порты стран ЕС, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Также, по данным издания, предусмотрены новые ограничительные меры в отношении российских бизнесменов и членов их семей.

Санкции, напоминает WSJ, должны будут одобрить все 27 стран, входящие в Евросоюз.

Источники Reuters в Еврокомиссии, в свою очередь, сообщили, что под запрет, помимо угля, попадет импорт цемента, древесины, резины и других категорий продуктов, суммарной стоимостью в 9 млрд евро в год.

Также планируется запретить поставки в Россию полупроводников, компьютеров, оборудования для транспорта и электросетей, а также технологий для сжиженного газа на общую сумму 10 млрд евро в год.

Bloomberg также сообщает о планах запретить импорт российского угля в ЕС, однако уточняет, что параметры эмбарго и его вступления в силу пока обсуждаются.

Источники Bloomberg подтверждают и запрет на доступ в ЕС большинству российских грузоперевозчиков — по суше и по морю. Также, по версии этого агентства, предполагается применить полномасштабные санкции к российским банкам, ранее отключенным от SWIFT, среди которых ВТБ и Промсвязьбанк.

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