В Казахстане создали памятку для переезжающих россиян, содержание которой возмутило СМИ России

CentralAsia (KZ) - «Не рекомендуется смотреть на страну сквозь розовые очки колониального мышления». Об этом говорит «Памятка для россиян, приезжающих в Казахстан», которая появилась в Сети.

Создали ее участники проекта QazaqGrammar. Памятка должна помочь приезжим в ускоренной интеграции. Однако, некоторые ее пункты, по мнению российских СМИ, «не столь уж безобидны». Например, авторы памятки рекомендуют не забывать, что «в Казахстане не используется исторический термин «присоединение Казахстана к Российской империи». В Казахстане это событие называют «колонизацией/ захватом казахских земель Российской империей».

Появляется в памятке и «казахский голодомор», устроенный коммунистами в 20-х, 30-х годах прошлого столетия. «Отрицать вину советского руководства в этой рукотворной трагедии казахского народа — значит обесценивать миллионы жертв этой бесчеловечной политики».

Также авторы памятки отмечают, что не стоит считать русофобией, «если местные сделают вам замечания по поводу ваших проблематичных высказываний».

Как отмечает издание «Московский комсомолец», «создается впечатление, что создана она не для лучшей адаптации приезжих, а для того, чтобы указать им их место».

Также приезжим не рекомендуется смотреть на Казахстан «сквозь розовые очки колониального и имперского мышления», поскольку это являются актом неуважения и агрессии по отношению к гражданам Казахстана.

В тоже время, самыми полезными, по данным издания, являются пункты, в которых рассказывается о языковых правилах в стране. Например, указывается, что для произношения казахских слов и названий не стоит использовать правила русского языка. «Например, в казахских словах букву «Е» читайте аналогично русской «Е», а не как «Э»: не «тЭнгЭ», а «тенге», не «АсЭль», а «Асель». Букву «О» в безударном положении нужно читать не как «А», а как «О»: не «Атбасы», а «Отбасы», не «ТАкаев», а «Токаев»». Также, по мнению авторов, уважение вызывают люди, которые знают на государственном языке хотя бы базовые слова: «Существует три волшебных слова, использование которых моментально изменят к вам отношение и превратят в почетного гостя страны». Слова эти просты: «здравствуйте» — «салеметсзбе», «до свидания» — «сауболыныз», «спасибо» — «рахмет».

Есть другие слова, за использование которых может ждать депортация. Это так называемые шовинистические оскорбления в адрес представителей тюркской национальности — «мамбет», «калбит», «чурка». Кстати, большинство из этих слов жителям России не известны. Что еще нужно знать, чтобы не оскорбить жителей Казахстана? С уважением относиться к новым названиям казахстанских городов и не использовать их старые советские варианты: не Чимкент, а Шымкент, не Джезказган, а Жезказган, не Джамбул, а Тараз, не Семипалатинск, а Семей.

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