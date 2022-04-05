В Узбекистане с 15 апреля вводится обязательная маркировка бытовой техники

- Узбекистан, общество
- 17:55, 05 апреля 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане запущена Национальная информационная система мониторинга маркировки и отслеживания продукции Asl belgisi. Отдельные виды товаров будут маркировать, сообщает Norma.uz.
Как отмечает издание, с 15 апреля начнется обязательная цифровая маркировка пылесосов, стиральных машин, холодильников, морозильников, телевизоров и мониторов. А уже с 1 августа маркировать начнут бытовые газовые плиты, кухонные вытяжки, духовки и плиты, микроволновые печи, утюги, водонагреватели. Кроме этого, водогрейные котлы, кондиционеры, встраиваемые электроприборы (соковыжималка, блендер, миксер, кофемолка, мясорубка), все виды светильников будут маркировать с 1 ноября.
Также постановлением утверждены:
Перечень идентификационных кодов бытовой техники с обязательной цифровой маркировкой;
График поэтапного внедрения системы обязательной цифровой маркировки производителей бытовой техники;
График поэтапного внедрения системы обязательной цифровой маркировки бытовой техники организациями-импортерами;
График поэтапного перехода организаций оптовой и розничной торговли на систему обязательной цифровой маркировки бытовой техники;
Положение об особенностях цифровой маркировки бытовых приборов средствами идентификации.
На основании соответствующего приказа, производителям и импортерам этой продукции выдадут коды маркировки для бытовой техники с обязательной цифровой маркировкой.
С 1 июня в Узбекистане маркировка продукции стала обязательной. После чего был зафиксирован рост случаев нарушения правил маркировки.