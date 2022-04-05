В Узбекистане с 15 апреля вводится обязательная маркировка бытовой техники

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане запущена Национальная информационная система мониторинга маркировки и отслеживания продукции Asl belgisi. Отдельные виды товаров будут маркировать, сообщает Norma.uz.

Как отмечает издание, с 15 апреля начнется обязательная цифровая маркировка пылесосов, стиральных машин, холодильников, морозильников, телевизоров и мониторов. А уже с 1 августа маркировать начнут бытовые газовые плиты, кухонные вытяжки, духовки и плиты, микроволновые печи, утюги, водонагреватели. Кроме этого, водогрейные котлы, кондиционеры, встраиваемые электроприборы (соковыжималка, блендер, миксер, кофемолка, мясорубка), все виды светильников будут маркировать с 1 ноября.

Также постановлением утверждены:

Перечень идентификационных кодов бытовой техники с обязательной цифровой маркировкой;

График поэтапного внедрения системы обязательной цифровой маркировки производителей бытовой техники;

График поэтапного внедрения системы обязательной цифровой маркировки бытовой техники организациями-импортерами;

График поэтапного перехода организаций оптовой и розничной торговли на систему обязательной цифровой маркировки бытовой техники;

Положение об особенностях цифровой маркировки бытовых приборов средствами идентификации.

На основании соответствующего приказа, производителям и импортерам этой продукции выдадут коды маркировки для бытовой техники с обязательной цифровой маркировкой.

С 1 июня в Узбекистане маркировка продукции стала обязательной. После чего был зафиксирован рост случаев нарушения правил маркировки.