Глава Узбекистана пожелал премьеру Пакистана успешного проведения парламентских выборов

CentralAsia (UZ) - Во вторник, 5 апреля, состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Имраном Ханом.

Руководители обменялись поздравлениями в связи с наступлением священного месяца Рамадан, сообщили в пресс-службе.

Был рассмотрен ход выполнения совместной «дорожной карты», принятой по итогам государственного визита на высшем уровне в Пакистан 3-4 марта этого года. Подчеркнута важность своевременной реализации проектов и программ многопланового сотрудничества, прежде всего в области торговли, промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, туризма, культуры и других приоритетных направлениях.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам регионального взаимодействия.

Лидер Узбекистана пожелал главе правительства и народу Пакистана успешного проведения предстоящего важного политического мероприятия – парламентских выборов в стране.