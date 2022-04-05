После назначения Маска в совет директоров акции Twitter взлетели на 9%

CentralAsia (CA) - Акции соцсети Twitter взлетели на 9,2% — до $54,6 за бумагу в начале торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже 5 апреля. Рост бумаг соцсети произошел на фоне сообщения о том, что Илон Маск войдет в состав совета директоров Twitter. Об этом сообщается в заявлении Комиссии по ценным бумагам США (SEC). Компания Twitter заключила соглашение с Илоном Маском 4 апреля.

Маск войдет в совет директоров сроком на два года, до годового собрания акционеров в 2024 году. До тех пор пока он будет оставаться членом совета директоров соцсети и в течение 90 дней после этого, его доля в капитале компании не должна превышать 14,9%, говорится в сообщении. Маск не сможет владеть большим по размеру пакетом ни в качестве индивидуального акционера, ни в качестве члена группы инвесторов.

Накануне акции компании Twitter подорожали на 27%, а капитализация поднялась до $31,5 млрд. Резкий рост в бумагах социальной сети начался после сообщения о том, что Илон Маск приобрел 9,2% акций Twitter. По данным Reuters, покупка такого пакета акций сделало его крупнейшим акционером компании. Назначение в совет директоров и заключение соглашения о лимитировании доли владения может временно заблокировать шансы на немедленное предложение Маска о поглощении Twitter, пишет издание.

Информацию о том, что созданный Маском траст стал владельцем почти 73,5 млн акций Twitter, распространила в понедельник, 4 апреля, Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Стоимость такого пакета, по данным на закрытие торгов 1 апреля, могла составить $2,9 млрд, подсчитал Bloomberg.