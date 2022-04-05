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Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 86 на 86

CentralAsia (CA) -  Между Украиной и Россией прошел обмен пленными по формуле «86 на 86», сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Подтверждаю, что обмен по формату «86 на 86» состоялся», — цитирует омбудсмена «РИА Новости».

1 апреля замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в рамках обмена пленными украинской стороне передали 86 военных, в том числе 15 женщин.

Москалькова также рассказала, что в список на обмен должны были попасть четыре сотрудника «Росатома», которые в момент начала спецоперации были на Ровенской АЭС, однако они были исключены «по причине зеркальности». «Украинская сторона считает, что зеркально должны быть освобождены гражданские украинские люди, их список мне передан, и пока я работаю над ним», — сказала Москалькова. Омбудсмен добавила, что сейчас ведется работа по возвращению 90 дальнобойщиков.

В прошлый раз об обмене пленными между сторонами сообщалось в конце марта. Тогда Россия и Украина обменялись по схеме «10 на 10». Кроме того, Киев передал Москве 11 гражданских моряков с судна Millennial Spirit (флаг Молдавии), в которое попал снаряд в конце февраля Российская сторона передала украинской 19 гражданских моряков со спасательного судна «Сапфир», оно само также возвращено Украине.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, до этого состоялись еще два обмена. В рамках одного из них в обмен на девятерых россиян Киеву передали мэра украинского Мелитополя.

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