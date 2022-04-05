Запад заморозил 60% валютных резервов России - глава МИД Великобритании

CentralAsia (CA) - Более 60% валютных резервов России - свыше $350 млрд - оказались заморожены в результате западных санкций в качестве ответной меры на спецоперацию РФ на Украине. Об этом во вторник сообщила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс по итогам встречи с польским коллегой Збигневом Рау в Варшаве, передает ТАСС.

«Сегодня я могу объявить, что мы заморозили свыше $350 млрд», - сказала британский министр, добавив, что речь идет о более чем 60% от всех валютных резервов России, оцениваемых в 604 млрд долларов. «Наши скоординированные санкции толкают российскую экономику обратно в советскую эпоху», - цитирует издание Трасс.

Трасс подчеркнула, что «Великобритания и Польша являются близкими союзниками Украины», а трехсторонний формат сотрудничества между государствами, о котором было объявлено в начале года, подразумевает «углубление взаимодействия в киберпространстве, по теме борьбы с дезинформацией» и энергетической независимости.

Британский министр добавила, что Соединенное Королевство надеется на расследование событий в Буче со стороны ОБСЕ. «Я хочу, чтобы ОБСЕ расследовала [события] для того, чтобы стала известна полная картина [произошедшего]", - сказала Трасс. Она также подчеркнула, что Великобритания запускает кампанию по борьбе с сексуальным насилием в зоне боевых действий, чтобы преступления сексуального характера стали такой же "международной красной линией», как и применение химического оружия.