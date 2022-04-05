Владимир Ким

CentralAsia (KZ) - Рейтинг Forbes: для казахстанских миллиардеров есть хорошая и плохая новости

Американский Forbes опубликовал новый список богатейших людей планеты.

Forbes.kz опубликовал 6 самых богатых казахстанцев:

Владимир Ким, по оценке Forbes, округлил состояние до $5 млрд с прошлогодних $4,6 млрд и занял 552 место в мировом рейтинге, оставшись первым среди казахстанцев.

Второе место вернули себе Тимур и Динара Кулибаевы с рекордным приростом на $1 млрд каждый. Теперь, по подсчетам американских аналитиков, у каждого по $3,8 млрд (в 2021 - $2,8 млрд). В общем чарте они на 778 строчке.

Тимур Турлов (гражданство — РФ, резидент РК) в этот раз потеснил завсегдатаев рейтинга, взобравшись на третье место с $2,4 млрд. В 2021-м у него было всего на 400 млн меньше, но тогда он, будучи шестым, замыкал казахстанский сегмент списка. В глобальном списке он 1292-й. В профайле Турлов обозначен как СЕО и основатель Freedom Holding, брокерской компании, базирующейся в Казахстане

Ну и к плохим новостям.

Булат Утемуратов, напротив, лишился $600 млн и опустился на 1096 место. Теперь, как считают в Forbes, у владельца шахт, банков и отелей не $3,4 млрд, а всего $2,8 млрд.

Следом идет Вячеслав Ким с $2 млрд, оставшимися у него от прошлогодних $3,3 млрд, он на 1513 месте. Финтех-миллиардер поставил антирекорд, потеряв $1,3 млрд.

Михаил Ломтадзе (гражданин Грузии и резидент РК) прикрывает тыл казахстанской семерки с $1,9 млрд. В его профайле сказано, что Kaspi - это крупнейшая казахстанская платежная и финтех-экосистема с 7 млн ежемесячных пользователей. Среди грузинских миллиардеров он существенно уступает Иванишвили: по данным Forbes, у экс-премьера Грузии $4,8 млрд и он на 586 месте (у Ломтадзе - 1579 строчка).

В рейтинге Forbes Kazakhstan - 2021 эти же фигуранты расположились следующим образом: Владимир Ким — 1 место, $4,7 млрд; Вячеслав Ким — 2 место, $4,2 млрд; Михаил Ломтадзе — 3 место, $3,9 млрд; Булат Утемуратов — 4 место, $3,5 млрд; Тимур и Динара Кулибаевы — 5 место, по 2,9 млрд; Тимур Турлов — 6 место, $2 млрд.

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