экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане с начала года расхитили природный газ на $2 миллиона

CentralAsia (UZ) -  В ходе проведенных с начала 2022 года Министерством энергетики мероприятий обнаружено 765 фактов незаконного и нерационального использования природного газа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики страны.

Объём хищения эквивалентен суточному снабжению 4 млн. домохозяйств.

Суммарный объём незаконно использованного за 3 месяца природного газа равен 28 млн 398 тыс. кубометров. Тем самым сумма нанесенного ущерба оценивается в 25 млрд 831 млн сумов (более $2,1 млн).

Наибольшее количество случаев незаконного использования ценного природного ресурса выявлено в Ферганской, Ташкентской, Джизакской, Бухарской и Навоийской областях.

По всем выявленным случаям составлены соответствующие документы, которые переданы в правоохранительные органы.

Ранее в Минэнерго анонсировали полный отказ Узбекистана к 2050 году от использования угля, природного газа и нефтепродуктов в качестве топлива.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 40 дней военных действий
  • Глава Узбекистана пожелал премьеру Пакистана успешного проведения парламентских выборов
  • В ЕЭК заявили о доминирующей доле рубля в торговле стран ЕАЭС


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com