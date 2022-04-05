В Узбекистане с начала года расхитили природный газ на $2 миллиона

CentralAsia (UZ) - В ходе проведенных с начала 2022 года Министерством энергетики мероприятий обнаружено 765 фактов незаконного и нерационального использования природного газа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики страны.

Объём хищения эквивалентен суточному снабжению 4 млн. домохозяйств.

Суммарный объём незаконно использованного за 3 месяца природного газа равен 28 млн 398 тыс. кубометров. Тем самым сумма нанесенного ущерба оценивается в 25 млрд 831 млн сумов (более $2,1 млн).

Наибольшее количество случаев незаконного использования ценного природного ресурса выявлено в Ферганской, Ташкентской, Джизакской, Бухарской и Навоийской областях.

По всем выявленным случаям составлены соответствующие документы, которые переданы в правоохранительные органы.

Ранее в Минэнерго анонсировали полный отказ Узбекистана к 2050 году от использования угля, природного газа и нефтепродуктов в качестве топлива.