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Центр российского образования откроется в Самарканде

CentralAsia (UZ) -  Центр российского образования откроется в Узбекистане. В качестве вуза-координатора выступит Северо-Кавказский федеральный университет. Об этом сообщил ректор СКФУ РФ Дмитрий Беспалов.

«Уже в ближайшее время на базе Самаркандского государственного университета, который уже долгое время является нашим надежным партнером, будет создаваться Центр российского образования, где СКФУ выступит в качестве координатора ряда университетов России. Центр станет площадкой взаимодействия и сотрудничества по широкому спектру направлений. В рамках работы Центра запланированы совместные мероприятия, обмены преподавателями, реализация научных проектов. Для координации этой деятельности на базе СКФУ мы создаем Международный российско-узбекский центр», – рассказал Дмитрий Беспалов в интервью СМИ.

СКФУ активно работает в направлении подготовки абитуриентов из Узбекистана к поступлению в российские вузы. В приоритете - математика, русский язык.

СКФУ недавно провел в Узбекистане «Неделю математики», где ведущие ученые крупнейшего университета Северного Кавказа встретились с преподавателями университетов, учителями и школьниками. А в 2021 году СКФУ и СамГУ создана международная научно-исследовательская лаборатория «Природные и социально-экономические особенности регионального развития», сообщает управление по информации и связям с общественностью вуза.

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