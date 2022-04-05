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Замглавы таможенной службы России объяснил, почему на казахско-кыргызской границе скапливаются фуры, которые едут в РФ

CentralAsia (KZ) -  Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Владимир Ивин объяснил, почему на казахско-кыргызской границе скапливаются фуры, которые едут в России.

«По сообщению казахстанских коллег, они регулярно выявляют случаи, когда товар, заявленный как транзит в Россию, в результате не выезжает, то есть остается на территории Казахстана. Либо в ходе контроля выясняется, что грузовик со стороны Киргизии ехал в загруженном состоянии, а в России выезжают уже выгруженный», - объяснил он на пресс-конференции.

Поэтому, по его словам, для пресечения подобных случаев проводятся дополнительные контрольные процедуры, которые с разной степенью интенсивности проводятся в те или иные периоды времени.

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