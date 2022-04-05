Шавкат Мирзиеев анонсировал общенациональный проект по переподготовке школьных учителей

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 5 апреля под председательством президента Шавката Мирзиёева прошло видеоселекторное совещание по анализу эффективности реформ в сфере народного образования.

Глава государства объявил о запуске общенационального проекта по переподготовке школьных учителей на основе новых методик. По этой системе в ближайшие 3-4 года все учителя в школах будут обучаться на основе новой методики. С этой целью на базе центров повышения квалификации в каждом регионе будут созданы Национальные учебные центры для обучения учителей новым методикам. К ним будут привлечены самые квалифицированные зарубежные специалисты в области точных и естественных наук.

В каждом регионе будет сформирована «группа тренеров» для повышения квалификации школьных учителей на местах. Им будут платить надбавки к заработной плате в размере до 100 процентов.

До конца года хокимияты совместно с Министерством народного образования приступят к внедрению передовых методик не менее чем в 20 процентах школ каждого района и города. На внедрение этой новой системы будет выделено дополнительно 100 миллионов долларов.

В целом система обучения новым методикам начнется с Национального центра образования и Ташкентского государственного педагогического университета. Университет будет передан Министерству народного образования и станет базовым учреждением по подготовке и переподготовке школьных учителей в стране.

Педагогические институты, действующие в регионах, будут постепенно отделены от университетов и превращены в самостоятельные учебные заведения.

Отмечалось, что к началу следующего учебного года 960 школ будут обеспечены компьютерными классами, а 740 будут переоснащены. Планируется принять отдельную программу по обновлению более 5 тысяч компьютерных классов. На это из республиканского бюджета будет выделено 200 миллиардов сумов, из местных бюджетов – еще 200 миллиардов сумов.

Перед Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций поставлена задача открыть специальные льготные тарифы для школ, увеличить скорость интернета в школах до 100 Мегабит в секунду в зависимости от числа учащихся.