От Монголии до Коачеллы: The HU являются культурными послами через музыку

CentralAsia (MNG) - Когда монгольская метал-группа The HU загрузила свои песни «Yuve Yuve Yu» и «Wolf Totem» на YouTube в 2018 году, группа быстро стала культурными послами своей страны, что в конечном итоге принесло им место на некоторых из крупнейших музыкальных фестивалей в мире.

The HU исполняет то, что они называют «Hunnu Rock», вдохновленное древней монгольской империей, известной как The Huns, и их музыка включает в себя старые монгольские боевые кличи и поэзию через традиционное монгольское горловое пение.

Согласно веб-сайту группы, все четверо участников имеют степень бакалавра или выше в области музыки, а также несколько лет гастролей по странам Азии и Тихоокеанского региона.

Альбом группы 2019 года «The Gereg» занял 103-е место в чарте Billboard 200. В работе находится еще один альбом, но дата релиза еще не назначена.

The HU выступит 15 и 22 апреля на фестивале музыки и искусств Coachella Valley. Участники Джая и Гала и их продюсер Дашка рассказали The Desert Sun через Zoom о музыке в Монголии, гастролях по миру и своем волнении перед выступлением на Коачелле. Следующее интервью было отредактировано из соображений длины и ясности.

-Есть ли другие музыканты в Монголии, которые пойдут по вашим стопам?

Джая: Есть люди, которые пытаются следовать нашему пути в жанре Hunnu Rock и вдохновляются нами. Мы рады, что многие группы создаются в Монголии и проникаются этим жанром.

-Сложно ли было достать западную музыку в Монголии?

Гала: Когда мы росли, наши старшие братья ездили в соседние страны и во время путешествий покупали диски. Это было так дорого тогда из-за отсутствия импортных продуктов в нашей стране. Мы брали компакт-диски друг у друга и у брата, но нам всегда приходилось следить за тем, чтобы не поцарапать их, они всегда царапаются после нескольких раз, как бы вы ни были осторожны. Я помню, как мне пришлось одолжить компакт-диск Guns N 'Roses у моего брата, и я слушал его, и он пропускал бит из-за царапин. Это не имело значения, я все равно стер компакт-диск и снова и снова слушал его в своем старом проигрывателе компакт-дисков. У меня все еще есть проигрыватель компакт-дисков и компакт-диск по сей день, потому что это одно из моих самых ярких воспоминаний, когда я был ребенком, который любил музыку, и я до сих пор люблю ее как артист.

-Каково это — путешествовать по миру и нести свою музыку людям?

Джая: Для нас очень важно представлять нашу культуру, язык и рок-жанр. Мы очарованы встречей с нашими фанатами, которые положительно относятся к нам.

-За все время вашего тура есть ли что-то, что вы запомнили больше всего?

Гала: Когда мы впервые отправились в тур по Европе, мы играли на фестивале Rock am Ring (в Мендиге, Германия). Будучи молодой группой, мы думали, что нас не будет ждать много поклонников. Но когда мы вышли на сцену, нас ждали тысячи людей, которые хлопали и аплодировали.

-The HU привлекало много внимания в 2019 и 2020 годах, затем COVID-19 остановил ваш импульс. Каково это было для группы?

Дашка: Пандемия была тяжелым временем для всего мира, и это было верно для группы. Мы были очень разочарованы отменой тура. Но это дало нам больше времени, чтобы сосредоточить всю энергию на нашей музыке. Мы надеемся, что наш второй альбом принесет много радости миру.

-Что ваши поклонники могут ожидать от грядущего альбома?

Гала: Над нашим следующим альбомом мы работали и сотрудничали со многими удивительными и легендарными артистами. Мы потратили последние 18 месяцев на написание, запись и совершенствование этих новых песен, которые, как мы надеемся, понравятся всем нашим поклонникам по всему миру, и [мы надеемся] привлечь новых поклонников. Мы исполнили несколько новых песен вживую, и нам кажется, что они очень хорошо находят отклик у наших фэнов. Мы рады выпустить наш новый альбом в этом году.

-Вам когда-нибудь казалось, что между группой и фанатами существует языковой барьер?

Джая: Нас это совершенно не беспокоит, потому что музыка — это универсальный язык, для которого нет барьеров. Мы думаем от сердца к сердцу, нет предела тому, что может сделать музыка. Наши поклонники хорошо запоминают тексты песен. Например, когда мы поем, они будут петь вместе с нами, независимо от языка. Удивительно, как далеко они зашли, чтобы выучить наш язык и стиль. Мы так благодарны.

-Есть ли что-нибудь, что вы хотели бы, чтобы люди знали о Монголии?

Гала: Помимо истории, мы любим делиться практикой благородства, унаследованной от наших предков, которая может быть полезна в современном мире. Этот древний образ жизни является одним из величайших достояний человечества. Одна из наших главных целей — поделиться этим ощущением того, каким может быть кочевой образ жизни.

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