Battery Metals Royalties приобретет 45% акций угольных активов Монголии у Silver Elephant Mining

CentralAsia (MNG) - Silver Elephant Mining (TSX:ELEF) и Battery Metals Royalties объявили о подписании обязательного письма о намерениях, в соответствии с которым Battery предлагает приобрести 45% акций Mega Thermal Coal Corp., полностью принадлежащей Silver Elephant (ранее Asia Mining). Inc.), которая владеет и управляет угольными шахтами Улаан-Овоо и Чандгана в Монголии через дочерние компании Mega Coal в Монголии за 6,3 миллиона долларов.

Предлагаемая сделка, по заявлению компании, является шагом к преобразованию Silver Elephant в компанию, занимающуюся добычей и разведкой чистого серебра, путем монетизации непрофильных активов.

В соответствии с условиями сделки Mega Coal and Battery пересмотрит условия соглашения о чистом лицензионном платеже от 25 августа 2021 года с поправками между Mega Coal и Battery с 2 долларов за тонну угля до 3% от валовых продаж угля с минимальная лицензионная плата в размере 3 долларов США за тонну угля.

Цены на уголь в США превысили 100 долларов за тонну впервые за 13 лет в понедельник, поскольку война России на Украине переворачивает международные энергетические рынки, а восстановление экономики после пандемии стимулирует спрос на ископаемое топливо.

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