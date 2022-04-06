В Улан-Баторе состоялась встреча с менеджером по практике управления ВБ

CentralAsia (MNG) - Заместитель министра экономики и развития С. Наранцогт принял г-жу Алму Канани, менеджера по практике управления Всемирного банка в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе.

В ходе встречи заместитель министра подробно представил миссию и деятельность министерства, такие как разработка краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных планов развития Монголии, обеспечение единой методологии и управления для реализации планов, а также улучшение социально-экономического потенциала. и устойчиво.

Г-жа Канани выразила готовность сотрудничать в укреплении деятельности Министерства и повышении кадрового потенциала, а также поддерживать исследования и разработку целевых программ, которые будут сформулированы в ближайшем будущем.

В завершение встречи заместитель министра С.Наранцогт поблагодарил Всемирный банк за активное участие в предварительном обсуждении Монгольского экономического форума и приветствовал участие Марчелло Эстевао, глобального директора Группы Всемирного банка по макроэкономике, торговле и инвестициям. Global Practice в качестве основного докладчика на предстоящем форуме.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения