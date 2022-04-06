Jade подписала меморандум о взаимопонимании с UB Metan LLC Монголии

CentralAsia (MNG) - Компания Jade Gas Holdings подписала необязательный меморандум о взаимопонимании (MoU) по поставке газа крупнейшему импортеру СПГ и дистрибьютору газа в Монголии, UB Metan LLC (UBM).

Партнерство обусловлено стремлением поддержать стремление Монголии улучшить энергетическую независимость страны, энергетический баланс и выполнить обязательства в отношении изменения климата, что в конечном итоге улучшит здоровье и благополучие ее населения.

Условия МоВ включают:

У UBM будет неэксклюзивный вариант поставки газа из начальной добычи в рамках проекта Jade TTCBM.

Стороны работают над заключением обязывающего соглашения о продаже газа, которое будет предусматривать коммерческие условия долгосрочного соглашения о поставках (ожидается по результатам программы опытно-промышленной добычи на TTCBM в 2023 году).

Меморандум о взаимопонимании закладывает основу для того, чтобы UBM стала интегрированным партнером, что может включать потенциальное предоставление необходимой инфраструктуры для поддержки сжатия природного газа (КПГ) на месте и транспортировки в Улан-Батор, близлежащие города и места добычи.

Генеральный директор Jade Крис Джеймисон сказал: «Этот Меморандум о взаимопонимании устанавливает рамки и видимый путь, поскольку мы планируем коммерческие варианты для проекта Jade TTCBM. Будучи крупнейшим дистрибьютором газа в Монголии и основным акционером Jade, партнерство с UB Metan LLC является логичным и разумным в контексте того, что мы оба полностью согласны с нашими амбициями по обеспечению независимых поставок более чистой энергии.

«Проект TTCBM продолжает успешно развиваться после недавнего открытия мощных газоносных угольных пластов. Команда продолжает продвигаться вперед с заключительными этапами наших текущих шести скважин и технических программ, которые позволяют нам зарезервировать первоначальный условный ресурс».

Генеральный директор UB Metan LLC Басжаргал Болд добавил: «Мы очень рады, что подписали меморандум о взаимопонимании с Jade, который официально подтверждает наше желание получить добычу газа в будущем от проекта TTCBM. Мы считаем, что команда Jade обладает возможностями, необходимыми для обеспечения первой коммерческой добычи газа в Монголии в рамках пользующегося большим спросом проекта TTCBM. Будучи крупнейшим импортером и дистрибьютором газа в Монголии, ключевым фактором будущего процветания нашего бизнеса в UB Metan LLC является безопасный и надежный внутренний источник природного газа, расположенный недалеко от будущих клиентов. Проект TTCBM отвечает всем требованиям в этом отношении, и мы надеемся на поддержку Jade, чтобы этот проект полностью реализовал свой потенциал».

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