ВОЗ приветствует и поддерживает указ президента Монголии

Т.Мөнхсайхан и Сергей Диордица

CentralAsia (MNG) - Советник Президента Монголии по вопросам здравоохранения, спорта и социальной политики Т.Мөнхсайхан встретился с постоянным представителем ВОЗ в Монголии Сергеем Диордицей.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в обеспечении реализации Указа Президента Монголии «О руководстве правительства» по сокращению потребления алкоголя.

Президент Монголии У.Хурэлсух издал распоряжение, в котором он дает указания правительству по реализации национального движения «Здоровый монгол».

Это распоряжение общественности сегодня, 5 апреля, представили глава Администрации Президента Я.Содбаатар и советник Президента по вопросам здравоохранения, спорта и социальной политики Т. Мөнхсайхан.

Как отметил глава Администрации Президента Я.Содбаатар, этим распоряжением правительству поручено разработать и реализовать Целевую программу «Здоровый монгол» в рамках Целевой программы развития человеческого потенциала для снижения негативного воздействия злоупотребления алкоголем на общественное здравоохранение, социальную безопасность и экономику.

По словам Т.Мөнхсайхан, объем алкогольных напитков на человека старше 21 года в Монголии составляет 55 литров в год, а объем этилового спирта - 12 литров. Это в два раза превышает средний показатель, установленный Всемирной организацией здравоохранения.

Сергей Диордица, постоянный представитель ВОЗ в Монголии, заявил, что в остальном мире проводится долгосрочная политика по сокращению злоупотребления алкоголем, и что Монголия уделяет внимание этому вопросу и приветствует указ президента. Он также выразил готовность сотрудничать в деле снижения потребления алкоголя и его негативных последствий, что является одним из основных вопросов, влияющих на здоровье населения, а также оказывать профессиональные и методические консультации и поддержку.

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