Пакистанские борцы изучат опыт в Монголии

Мохаммад Инам

CentralAsia (MNG) - Поездка в Монголию сильно поможет нам в преддверии CW Games, — сказал Инам.

Главный борец Пакистана Мохаммад Инам рассматривает 15-дневную тренировку с азиатскими борцами перед чемпионатом Азии в Монголии как огромную возможность для борцов страны оценить свое положение и то, что они должны сделать, чтобы преодолеть свои недостатки в преддверии Игр Содружества — CW Games в этом году.

«Для нас это отличная возможность перед Играми Содружества принять участие в мероприятии, а перед этим провести 15-дневную тренировку в Монголии с азиатскими борцами. Он точно скажет нам, где мы сейчас находимся в матрешке и над какими направлениями нам предстоит работать в преддверии Игр Содружества. Так что это будет очень полезно для нас», — сказал Инам «The News».

«Это будет период обучения для нас, и мы постараемся узнать больше, а затем принять участие в азиатском мероприятии», — добавил Инам.

Инам и бронзовый призер юношеских Олимпийских игр Инаятулла вместе со своим тренером Гуламом Фаридом должны были вылететь из Лахора в Монголию в предрассветные часы среды (сегодня), чтобы пройти 15-дневную тренировку перед участием в чемпионате Азии, намеченном на 19-24 апреля в Улан-Баторе, Монголия, — пишет «The News».

«У нас долгое время не было возможности пройти обучение за границей, несмотря на то, что мы приложили усилия, чтобы воспользоваться такой возможностью, а возможность в Монголии очень велика. Здесь проводится мероприятие азиатского уровня, и обязательно здесь мы будем тренироваться со странами Азии и будем соревноваться с ними. Так что это огромный шанс для нас учиться», — сказал Инам.

«Давай посмотрим что происходит. Когда поедем туда, ведь нам еще нужно играть, поддерживать вес и тренироваться. Посмотрим, как там ситуация, так как я думаю, что в Монголии может быть проблема с халяльной едой, но для этого мы написали в их федерацию, что нам понадобится халяльная еда, и мы также пытаемся взять с собой немного еды отсюда», — сказал он.

Инам также надеется прервать длительную медальную засуху Пакистана на чемпионате Азии.

«Уровень Азии очень высок, поскольку в этом событии участвуют глобальные герои, но, иншаАллах, мы не будем рассматривать это с точки зрения того, что мы не можем конкурировать с ними. Мы в равной степени способны, и мы приложим все усилия, чтобы использовать 15-дневную тренировку и сыграть на континентальном турнире. Мы постараемся завоевать там медаль, так как на этом этапе у нас давно нет медалей», — сказал он. «Есть множество проблем. Один из них — выступить на чемпионате Азии, сохранив вес. Во-вторых, наша главная цель — Игры Содружества, и мы должны выиграть в них медали, и наш тур по Монголии поможет нам подготовиться к Играм Содружества».

Инам сказал, что они также планируют международную тренировку после своего тура в Монголию.

«После нашего возвращения в нашем распоряжении будет три месяца до Игр Содружества, и мы также планируем тренировки на чужой территории. Мы сможем проанализировать себя в Монголии на предмет наших ошибок, сил и возможностей.

Это первый шаг к подготовке к Играм Содружества, Исламским играм и Азиатским играм, и я надеюсь, что это будет очень полезно», — сказал Инам.

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