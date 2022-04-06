Узбекские пограничники застрелили двух контрабандистов на границе с Кыргызстаном

CentralAsia (UZ) - На кыргызско-узбекской границе произошел инцидент, в результате чего пограничники Узбекистана застрелили двух граждан Кыргызстана. Об этом сообщили в погранслужбе ГКНБ КР.

Как уточняется, 5 апреля на кыргызско-узбекском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия.

По предварительной информации, в селе Дейрес Аксыйского района Джалал-Абадской области несколько граждан Кыргызстана пытались нелегально провезти груз на лошадях на территорию Узбекистана.

В 500 метрах от линии госграницы на территории Узбекистана их обнаружили пограничники Службы государственной безопасности Узбекистана. Их требованиям остановиться контрабандисты не подчинились. В ходе задержания гражданских лиц завязалась потасовка.

«В целях сохранения своих жизней и здоровья пограничники Узбекистана применили оружие, в результате чего двое граждан получили огнестрельные ранения, не совместимые с жизнью. Остальным нарушителям удалось скрыться на территории Кыргызстана. Со слов пограничников Узбекистана, граждане Кыргызстана пытались провезти контрабандный груз стоимостью более $20 тыс. Как выяснилось позднее, погибшие граждане – выходцы из Узбекистана, но в 2012 году получили гражданство Кыргызстана. По предварительной информации, при этом они сохранили при себе паспорта Узбекистана», - сообщили в погранслужбе ГКНБ.

Накануне в 17.55 состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана и Узбекистана, которые выехали на место инцидента для изучения обстоятельств произошедшего.

Пограничные представители договорились, что каждая из сторон проведет собственное расследование по инциденту.