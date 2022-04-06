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Россия возобновит авиасообщение с 52 «дружественными» странами, в том числе с Монголией

CentralAsia (MNG) -  Россия 9 апреля возобновит авиасообщения с 52 странами. Коронавирусные ограничения на регулярные и чартерные рейсы отменены для Аргентины, Индии, Китая, Монголии, ЮАР и других «дружественных» государств, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Telegram-канале правительства России.

«9 апреля возобновляется авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, Монголия, ЮАР и другие дружественные государства», — говорится в сообщении.

Он отметил, что Россия снимает ограничения по борьбе с коронавирусом, которые распространялись на регулярные и чартерные полеты. Он добавил, что «уровень заболеваемости идет на спад» и необходимо расширять направления для российских авиалиний.

Эти страны включают Алжир, Афганистан, Аргентину, Бахрейн, Боснию и Герцеговину, Ботсвану, Бразилию, Китай, Коста-Рику, Египет, Эфиопию, Фиджи, Гонконг, Израиль, Индию, Индонезию, Ирак, Ямайку, Иорданию, Кению, Кувейт, Ливан, Лесото, Маврикий, Мадагаскар, Малайзия, Мальдивы, Марокко, Мозамбик, Молдова, Монголия, Мьянма, Намибия, Северная Корея, Оман, Пакистан, Перу, Филиппины, Саудовская Аравия, Сейшельские острова, Сербия, Шри-Ланка, Сирия, Таиланд, Танзания, Тунис, Турция, Уругвай, Венесуэла, Вьетнам и Зимбабве.

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