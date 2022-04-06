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Верховный суд Узбекистана оставил в силе приговор блогеру Отабеку Сатори

CentralAsia (UZ) -  Верховный суд Узбекистана рассмотрел дело блогера Отабека Саттори в кассационном порядке, сообщил 5 апреля пресс-секретарь Верховного суда Азиз Обидов.

По словам чиновника, Верховный суд оставил в силе приговор Музрабатского районного уголовного суда от 10 мая 2021 года в отношении Отабека Саттори и постановление Самаркандского областного уголовного суда от 15 июля 2021 года.

Апелляция по делу Саттори об отмене приговора и постановления была отклонена.

10 мая 2021 года Музрабатский районный суд приговорил 40-летнего Отабека Саттори к 6,5 годам лишения свободы.

Отабек Саттори известен своими критическими выступлениями в видеоблоге «Халк фикри» («Мнение народа») в Telegram и YouTube. Он был похищен 30 января в 17:00 из своего дома в Термезе сотрудниками в штатском.

Суд признал блогера Отабека Саттори виновным по пункту «а» части 3 статьи 165 («Вымогательство в особо крупном размере») и пунктам «а» и «г» части 3 статьи 139 («Клевета, соединенная с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, из корыстных или иных низменных побуждений») Уголовного кодекса Узбекистана.

Отабек Саттори не признал себя виновным в суде. Арест Саттори был охарактеризован международными организациями как «удар по свободе слова».

Ряд международных организаций призвали правительство Узбекистана освободить блогера. Организации считают, что блогер был арестован по сфабрикованному уголовному делу после борьбы с коррупцией.

Международные правозащитные организации как «Хьюман Райтс Вотч» и «Репортеры без границ» также осудили приговор блогеру Отабек Саттори.

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