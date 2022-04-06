ООН: на Украине с начала военных действий погибли 1480 мирных жителей

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CentralAsia (CA) - С начала российских военных действий в Украине погибли 1480 мирных жителей, 2195 получили ранения, говорится в сообщении управления верховного комиссара ООН по правам человека.

В сообщении отмечается, что речь идет только о подтвержденных случаях, фактическое число может быть больше.

Среди 1480 убитых — 331 мужчина, 211 женщин, 22 девочки и 40 мальчиков, а также 61 ребенок и 815 взрослых, пол которых пока неизвестен. Среди раненных 2195 мирных жителей — 253 мужчины, 194 женщины, 43 девочки и 40 мальчиков, а также 100 детей и 1565 взрослых, пол которых пока неизвестен.

В Донецкой и Луганской областях погибли 474 человека, ранены 1065. На территориях, подконтрольных Киеву, — 407 и 808 соответственно. На территориях Донецкой и Луганской народных республик — 67 и 257. В других регионах Украины зафиксирована смерть 1006 гражданских лиц, 1130 ранены.

ООН утверждает, что большинство зарегистрированных жертв мирных жителей вызваны применением взрывных вооружений с большой площадью поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и систем залпового огня, а также ракетные и авиационные удары.