Узбекистан смотрит на юг в поисках новых торговых путей, - The Diplomat

CentralAsia (UZ) - В марте этого года индийский трейдер впервые отгрузил товары в Узбекистан через Пакистан и Афганистан. По данным The Diplomat, открытие торговых путей через южных соседей Узбекистана становится приоритетом.

По данным издания «Голос Америки», партия груза в основном состояла из сахара, произведенного в Индии.

Сначала груз прибыл из Индии в пакистанский порт Карачи. Затем он добрался до Афганистана через Пакистан и пересек границу Торхама в Кабуле. Затем грузовики отправились из Кабула в Мазари-Шариф, а затем в Термез, Узбекистан.

Хотя этот грузовой транзит скромен, он может стать началом больших перемен для Узбекистана, который находится далеко от моря. Это, в свою очередь, может снизить серьезную зависимость страны от иранских и российских торговых путей.

Для Узбекистана Россия является важным торговым партнером и важным коридором на мировые рынки. На сегодняшний день двусторонний товарооборот между двумя странами составляет 7,5 миллиарда долларов. Современные торговые отношения восходят к XIX веку. В то время царская Россия прокладывала дороги, железные дороги и трубопроводы, связывающие Узбекистан с Россией. Узбекистан – одна из двух стран мира, которые граничат исключительно со странами, также не имеющими выхода к морю. Именно поэтому страна остается на краю крупных мировых рынков.

Однако с момента прихода к власти в 2016 году Шавката Мирзияева Узбекистан предпринимает целенаправленные меры для решения этих вопросов и расширения торговых путей.

В частности, в последние годы официальный Ташкент стал уделять больше внимания своим южным соседям. Доступ к пакистанским морским портам важен для Узбекистана. В марте 2022 года две страны подписали преференциальное торговое соглашение о снижении тарифов на десятки товаров. В соответствии с соглашением, две страны снизят таможенные пошлины в общей сложности на 34 товара от 20 до 100 процентов.

В июле прошлого года Узбекистан и Пакистан подписали соглашение о транзитной торговле. В соответствии с соглашением, узбекским грузовикам будет разрешено перевозить товары напрямую через территорию Афганистана в пакистанские порты Карачи, Гвадар и Бин-Касим. То есть не будет необходимости перегружать товар в пакистанские грузовики на афгано-пакистанской границе. Соглашение также предусматривает упрощение правил миграции и взаимное признание водительских удостоверений.

Афганистан имеет решающее значение для этих сделок, поскольку страна расположена между Узбекистаном и Пакистаном.

В прошлом три страны сотрудничали в крупных инфраструктурных и торговых проектах. Ярким примером этого является железная дорога Термез-Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар. Однако проект столкнулся с серьезными проблемами, так как внутренние разногласия между различными фракциями талибов создают проблему.

Судя по всему, для Узбекистана пакистанские морские порты предпочтительнее иранских.Узбекистан в настоящее время пользуется иранским морским портом Бендер-Аббас через Туркменистан. Однако из-за санкций, наложенных на Иран, доступ Узбекистана к новым рынкам через Иран существенно ограничен.

В статье Diplomat отмечается, что выход к пакистанским морским портам связан с другими важными проблемами Узбекистана. Недавние события в Казахстане и Украине вызвали беспокойство в Ташкенте. В частности, недавние события на Украине побудили Мирзияева повернуться на юг. Санкции против России практически полностью парализовали торговый потенциал страны, что, в свою очередь, оказало серьезное влияние на экономику Узбекистана. Крупнейшие судоходные компании приостановили экспорт в страны СНГ через Черное море.