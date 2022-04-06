5 человек арестованы в Улан-Баторе за сговор с целью захвата важных государственных объектов и убийства политиков

П.Өгөөмөр

CentralAsia (MNG) - «Я хотел бы предоставить информацию о некоторых случаях, расследуемых спецслужбами. Статья 16 главы второй Конституции гласит, что граждане имеют право на свободу убеждений, выражения мнений, слова, печати и мирных собраний. В соответствии с этим правом во время публичных демонстраций разведывательная служба расследует деятельность организованных лиц, намеревающихся подстрекать к беспорядкам и убийствам. В частности, спецслужбы задержали пятерых лиц, готовившихся к совершению экстремистских преступлений, предусмотренных статьей 16.8 Особенной части УК Монголии, и следствие продолжается.

Некоторое время эти люди планировали заниматься экстремистской деятельностью, и при обыске их домов, транспортных средств и рабочих мест были обнаружены рукописи предназначенные для захвата особо важных государственных объектов, незаконно приобретенное огнестрельное оружие, и другое огнестрельное оружие.

Всего при обыске было обнаружено 12 единиц огнестрельного оружия. Было обнаружено пять единиц незарегистрированного огнестрельного оружия. Из 861 обнаруженной пули и взрывчатки 274 были конфискованы.

В ходе расследования выяснилось, что мужчины готовились к осуществлению организованной противоправной деятельности и планировали покушения на видных политиков и государственных деятелей», — проинформировал П.Өгөөмөр, сотрудник по связям с общественностью, Главного разведывательного управления.

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