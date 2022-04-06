Около 11 млн жителей Украины покинули свои дома, – МОМ

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CentralAsia (CA) - Более 11 миллионов человек покинули свои дома из-за российских военных действий в Украине, следует из отчета Международной организации по миграции (МОМ).

По данным организации, более 7,1 млн вынужденных бежать украинцев остаются на территории страны, а еще около 4 млн стали беженцами, то есть выехали в другие государства.

Число внутренне перемещенных лиц выросло на 10% с середины марта, когда подобное исследование проводилось последний раз. У более половины семей, покинувших свои дома, есть дети или пожилые родственники.