Около 11 млн жителей Украины покинули свои дома, – МОМ
- Азия и мир, политика
- 10:23, 06 апреля 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Более 11 миллионов человек покинули свои дома из-за российских военных действий в Украине, следует из отчета Международной организации по миграции (МОМ).
По данным организации, более 7,1 млн вынужденных бежать украинцев остаются на территории страны, а еще около 4 млн стали беженцами, то есть выехали в другие государства.
Число внутренне перемещенных лиц выросло на 10% с середины марта, когда подобное исследование проводилось последний раз. У более половины семей, покинувших свои дома, есть дети или пожилые родственники.
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