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Войска РФ создают ударную группу на Изюмском направлении, - Генштаб ВС Украины
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  На Изюмском направлении создается ударная группа российских войск для наступления на Славянск и Барвенково. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 6 апреля.

Сообщается, что на Донбассе, помимо Мариуполя, идут бои за населенные пункты Попасная, Степное, Новотошковское, Рубежное, Северодонецк и Сладкое.

По данным штаба, на севере Херсконской области по пути на Кривой Рог украинские войска выбили войска РФ из сел Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка.

Кроме того, продолжаются бои за Александровку на Южнобугском направлении (населенных пункта с таким названием там два: к югу и северу от Николаева).

Также сообщается, что украинская авиация за сутки уничтожила 8 крылатых ракет.

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