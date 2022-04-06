Войска РФ создают ударную группу на Изюмском направлении, - Генштаб ВС Украины
- Азия и мир, политика
- 11:22, 06 апреля 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - На Изюмском направлении создается ударная группа российских войск для наступления на Славянск и Барвенково. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 6 апреля.
Сообщается, что на Донбассе, помимо Мариуполя, идут бои за населенные пункты Попасная, Степное, Новотошковское, Рубежное, Северодонецк и Сладкое.
По данным штаба, на севере Херсконской области по пути на Кривой Рог украинские войска выбили войска РФ из сел Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка.
Кроме того, продолжаются бои за Александровку на Южнобугском направлении (населенных пункта с таким названием там два: к югу и северу от Николаева).
Также сообщается, что украинская авиация за сутки уничтожила 8 крылатых ракет.
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