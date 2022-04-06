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Машина врезалась в забор посольства России в Румынии, водитель погиб (видео)

CentralAsia (CA) -  Автомобиль врезался в ограждение посольства России в Бухаресте, после аварии машина загорелась. Водитель погиб, сообщает телеканал Digi 24.

«Пожар произошел в среду утром около посольства России в Бухаресте. Водитель въехал на автомобиле в забор, который окружает здание, в результате столкновения машина загорелась, водителя спасти не удалось», - передает канал.

По данным Digi24, машина ехала на очень большой скорости. Перед смертью водитель что-то выкрикнул охраннику посольства. Пожарные прибыли на место инцидента в течение нескольких минут и потушили возгорание. Движение в районе аварии перекрыто. Какие-либо подробности о личности водителя не приводятся.

По информации телеканала, ограждения у посольства установили на фоне протестов, которые проходили у здания в течение нескольких последних недель. Собеседники Digi 24 не исключают, что погибший мог врезаться в ограждение преднамеренно.

Случаи нападения на посольства РФ за границей участились на фоне российских военных действий в Украине, начатой 24 февраля. 10 марта СКР возбудил уголовные дела по фактам нападений на посольства РФ в Нидерландах и Ирландии, а также на здание Россотрудничества во Франции. Также сообщалось об избиении российского дипломата в Вильнюсе и о нападении на Русский дом в Париже.

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